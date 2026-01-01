 Mtv chiude i canali musicali, finisce un'era della tv - Tuttoggi.info
Mtv chiude i canali musicali, finisce un’era della tv

Gio, 01/01/2026 - 23:02

(Adnkronos) – MTV si spegne. La tv musicale, che ha segnato un’epoca anche in Italia, non c’è (quasi) più. Il network, con la conclusione del 2025, ha chiuso diversi canali ponendo fine alla programmazione di musica per 24 ore al giorno. La fine di un’era, cancellata dai nuovi sistemi di fruizione della musica: la tv, ormai, non è più una cassa di risonanza. 

Il lancio del primo canale MTV risale all’1 agosto 1981 negli Stati Uniti. Il debutto avvenne con la trasmissione del video della canzone Video Killed the Radio Star dei Buggles. Lo stesso video, negli ultimi minuti del 31 dicembre, ha chiuso la programmazione di MTV Music. Il canale MTV 90s, invece, ha scelto Goodbye delle Spice Girls, sottolinea People. In Italia, il canale musicale debuttò nel 1997, con un inserimento sempre più ampio di programmi in italiano e con una presenza sempre più rilevante di VJ italiani: Victoria Cabello, Andrea Pezzi, Daniele Bossari, Giorgia Surina, Marco Maccarini. Tutti preceduti da Enrico Silvestrin, VJ italiano già protagonista da anni su MTV Europe. 

MTV rimane in onda con altri canali caratterizzati da palinsesti non musicali, come MTV Italia. Secondo la Bbc, sono stati spenti MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV and MTV Live in diversi paesi: Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Australia e Brasile. Secondo Rolling Stone, MTV e la sua casa madre Paramount non hanno illustrato le ragioni della chiusura di diversi canali. 

 

 

 

 

