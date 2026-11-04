Mozzarella di bufala, meno burocrazia e più innovazione per difendere la filiera - Tuttoggi.info

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Mozzarella di bufala, meno burocrazia e più innovazione per difendere la filiera

ItalPress

Mozzarella di bufala, meno burocrazia e più innovazione per difendere la filiera

Mer, 04/11/2026 - 10:03

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SORRENTO (ITALPRESS) – Eliminare l’eccesso di burocrazia, superare il “digital divide” tra nord e sud del Paese e utilizzare le nuove tecnologie al servizio della qualità. La sfida dell’innovazione agroalimentare deve diventare uno strumento per migliorare l’eccellenza dei prodotti, rendere più efficienti i processi produttivi e rafforzare il legame tra cibo e territorio. È la road map per il futuro della filiera bufalina e della mozzarella di bufala campana Dop, emersa nel corso del “World Buffalo Congress”, che si è concluso a Sorrento.
f08/fsc/gsl

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