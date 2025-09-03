Moving Ideas 6 Rome Future Week - Tuttoggi.info





Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

da lun – ven 11-17

entrata libera

Curatore Joe Hansen

Roma, 1 settembre 2025 – Al via la sesta edizione di Moving Ideas, l’evento che si conferma un punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea, offrendo al pubblico un percorso di esplorazione che non impone interpretazioni, ma stimola il dialogo e la riflessione. L’iniziativa, inserita nel programma della Rome Future Week, prosegue il suo cammino con l’obiettivo di evitare letture statiche e immutabili delle opere, favorendo un confronto dinamico con i visitatori.

Moving Ideas si definisce come un “work in progress”, un progetto in continua evoluzione che accoglie e testimonia i nuovi orizzonti esplorati dall’arte odierna. La rassegna mette in luce percorsi artistici che spingono gli autori a confrontarsi con prospettive inedite, a sperimentare materiali innovativi e a sviluppare nuovi processi mentali. In un’epoca caratterizzata da una velocità di cambiamento senza precedenti, l’arte si fa specchio di una società che non concede pause alla riflessione.

I temi principali esplorati in questa edizione sono:

Identities: Un’analisi del rapporto tra l’umanità, la società e il contesto urbano contemporaneo, e di come i comportamenti quotidiani riflettano l’identità unica dei nostri ambienti.

Nature Speaks: Una ridefinizione degli spazi naturali essenziali e dell’impulso infinito che esprime il mistero dell’Essere attraverso parole, gesti, colori e suoni.

Future Spaces: Una riflessione sugli spazi vitali, sia del mondo naturale che della nostra mente, focalizzata su emozioni fondamentali come l’esplorazione, la curiosità e l’immaginazione. L’obiettivo è lo sviluppo di geografie personali e di una visione per il futuro del mondo, anche attraverso il confronto con “l’altro”.

Artisti: Shafaq Ahmad, Myung Nam An, Atta (Antoinette Tontcheva), Joshua Baak, Marita Barragan, Giorgio Binda, Lyne Bourgeois, Helene Brinzas, Lorraine Brown-Glessner, Lyne Burgeois, DAXON (Dariusz Wnykowicz), Claudia Delgado Dupré, Hakan Erkam (Ecoartisthakan), Teresa Yann Garofalo, Jean-Marie Guyaux, Kirana Haag, Christine Kingerski, Christian Kleiman, Rebeccah Klodt, Illa, Michael Lin, Fiona Livingstone, Gertrude Lozeau, Nicole Martinelli, Sara McKenzie, Eve Méthot, Sandra Meyer, María Muñoz Bascuñana (Yuugen), Christina Neukäufer, Christina Oberhäuser, Mikiko Omori, Michael K. Owino, Lin Pin, Leonor Ribeiro, Giulia Rizzotti, Rosalorenza, Roger Schultz, Anne Swift, Josefina Temin, Miriam Vlaming.





