Movimento 5 Stelle Umbria alla marcia Perugia-Assisi: "Camminiamo ancora una volta e di più perchè non siamo neutrali, ma schierati per la pace" - Tuttoggi.info

Oggi è più che mai attuale la preghiera di San Francesco d’Assisi che ci chiama ad essere strumenti della sua Pace. Il Movimento 5 Stelle Umbria aderisce all’evento straordinario Marcia della Pace e Fraternità organizzata dalla Fondazione PerugiAssisi che partirà da Santa Maria degli Angeli e terminerà ad Assisi il 21 settembre prossimo, in concomitanza con la giornata internazionale della Pace promossa dall’Onu.

Allontanarsi dall’odio e avvicinarci all’amore come ci chiede costantemente Papa Francesco, ecco quindi che il nostro impegno sia come rappresentanti del Movimento 5 Stelle sia come singoli è di fare tutto il possibile per salvare la pace. Da due anni e mezzo in Ucraina e da quasi un anno a Gaza nulla è stato fatto per evitare gli orrori della guerra. Il compito di ciascuno dovrebbe essere quello di promuovere, favorire, accettare i dialoghi a tutti i livelli e in ogni tempo. Anche quando i governi e le istituzioni internazionali non si lasciano guidare da tale saggezza e prudenza.

Perciò invochiamo il nostro articolo 11 della Costituzione come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza. Ad Assisi, città della pace su cui San Francesco invocò la benedizione del cielo e della terra, camminiamo ancora una volta e di più perché non siamo neutrali, ma schierati per la pace.

Movimento 5 Stelle Umbria

Luogo: Santa Maria degli Angeli/ Assisi