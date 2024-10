Movimento 5 Stelle: "Subito interventi urgenti per salvare il Lago Trasimeno" - Tuttoggi.info

Bruxelles – Il Lago Trasimeno, simbolo naturale dell’Umbria è amato da turisti e residenti, si trova in una grave crisi ambientale. A lanciare l’allarme sono i rappresentati del Movimento 5 Stelle, la deputata Emma Pavanelli e gli europarlamentari Valentina Palmisano, Dario Tamburrano e Carolina Morace che hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea. L’obiettivo è quello di sollecitare azioni immediate per la manutenzione del lago, un ecosistema fragile e una risorsa fondamentale per l’economia regionale, messo a dura prova dalla siccità e dai cambiamenti climatici.



“Il Lago Trasimeno è un tesoro naturale che rischia di scomparire, e la situazione è aggravata da normative europee che, pur tutelando la biodiversità, impediscono interventi di manutenzione urgenti,” hanno dichiarato. Le regole comunitarie che proteggono gli habitat naturali e le specie protette, infatti, rendono complicato agire in modo tempestivo. Il lago è parte della rete Natura 2000 ed è all’interno di un parco nazionale, il che pone ulteriori restrizioni agli interventi necessari.

Gli europarlamentari Palmisano, Tamburrano e Morace hanno sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra la protezione delle specie e l’urgenza di garantire interventi che possano preservare il lago. I tre parlamentari hanno chiesto alla Commissione europea di valutare soluzioni che permettano di agire senza compromettere la biodiversità e di predisporre risorse tecniche e finanziarie per sostenere questi interventi.

“Il Lago Trasimeno non è solo un patrimonio naturale, ma una risorsa vitale per l’economia turistica dell’Umbria,” hanno aggiunto. “È il momento di agire, e siamo sicuri che la Commissione europea fornirà presto soluzioni concrete e tempestive.”

L’appello sottolinea l’urgenza di preservare un patrimonio naturale prezioso, non solo per l’Umbria, ma per l’intera Europa.