“Movimenti di danza nei territori del sisma”, a Cascia laboratori creativi per bambini e ragazzi - Tuttoggi

Laboratorio di storytelling video “La mia Cascia nel Mondo”; “Il telaio delle storie”: narrazione tra parole e immagini; “Orfeo il canto e l’incanto”

Prosegue HOME Futuro Presente – Movimenti di danza nei territori del sisma, il progetto creato da Dance Gallery per i Comuni di Norcia Cascia ed Arrone, in risposta all’avviso pubblico per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del ‘cratere del terremoto’ della Regione Umbria. Dopo la prima ‘tappa’ nel Comune di Norcia, il progetto arriva a Cascia, dal 6 al 10 luglio, con 3 laboratori creativi rivolti a bambini e ragazzi.

Nel Centro di Comunità Madonna della Visitazione, si terrà il Laboratorio di storytelling video La mia Cascia nel Mondo con Gilles Dubroca, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni che impareranno a concepire e a realizzare brevi video stories tramite lo smartphone, da condividere sui propri canali social e quelli istituzionali del Comune di Cascia.

(Il corso è gratuito, prenotazione obbligatoria entro il 1 luglio all’indirizzo mail: gilles.dubroca@gmail.com).

Nei giardini di piazza San Francesco, invece, Il telaio delle storie, laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni di narrazione tra parole e immagini, con Federica Picciolo. Gli strumenti privilegiati dal laboratorio, sono le immagini che possono nascere da un disegno, da un oggetto, da un sogno o da un ricordo, e che stimolano il recupero della memoria emotiva e delle immagini interiori che si compongono in una narrazione visiva del sé più vitale e creativo. Il filo rosso della narrazione viene evocato e illustrato e può danzare al proprio ritmo.

(Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria entro il 1 luglio: 3474668904 / federicapicciolo.t@gmail.com).

Il 9 e il 10 luglio, Playing with shadows & workshops “Orfeo il canto e l’incanto”, creazioni di libri d’artista e sagome per giochi di ombre con GRIMM TWINS. Un gioco di specchi e di rimandi, ombre che raccontano di ombre. Le Grimm Twins accompagnano i partecipanti alla scoperta delle ombre come impalpabile strumento di narrazione. Il mito di Orfeo interpretato attraverso un percorso laboratoriale che gioca con e sulle ombre fino al finissage. Aperto a bambini e bambine dai 6 anni in poi (prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: ass.culturale.grimmsisters@gmail.com)

Il 10 luglio alle 21.30 in Piazza chiesa di San Francesco si terrà il finissage del workshop, racconto in musica e parole. Gioco finale “con le sagome create” regalate ai bambini presenti.

INFO: info@dancegallery.it – 3382345901 | www.dancegallery.it