Movida sicura, monopattini nel mirino | 6 multe - Tuttoggi.info

Nella serata del 16 agosto 2025 la Questura di Terni, nell’ambito del dispositivo “Movida sicura”, ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto con il concorso della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Le pattuglie, guidate dal Commissario Federico Di Folco, hanno operato tra le ore 20:00 fino a notte fonda, concentrandosi nelle principali aree di aggregazione del centro cittadino, con posti di controllo, verifiche a persone, veicoli ed esercizi pubblici.

Monopattini nel mirino

Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione dei monopattini elettrici e dei velocipedi, soprattutto nelle zone di Piazza della Repubblica e Piazza Tacito. Nel corso dei controlli sono state elevate 6 sanzioni amministrative ai sensi della Legge 160/2019 per l’uso scorretto dei monopattini elettrici, in violazione delle norme del Codice della strada.

Alcol a minori

Sono state inoltre contestate violazioni per consumo e detenzione di alcolici in contenitori di vetro (“ordinanza antivetro”) e accertata la somministrazione di alcol a minori, con la relativa sanzione amministrativa.

Il Questore Abenante sottolinea che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e favorire una fruizione ordinata e responsabile degli spazi pubblici.