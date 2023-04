Mourinho “Non so se Dybala giocherà, mi fido della Roma” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo una squadra difensiva e abbiamo preso 27 pali, è un pò contraddittorio… Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo essere più bravi ed efficienti nel metterla dentro, il palo non vale. Questo significa che creiamo e questo è importante, domani abbiamo bisogno di segnare”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida con il Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera all’Olimpico (ore 21). “Se Dybala può giocare? Onestamente non lo so, decideremo tra 24 ore con un allenamento più intenso – ha aggiunto il mister giallorosso in conferenza stampa – La grande domanda per me è se sta bene o meno. Dovesse iniziare, non giocherà tutta la partita e magari perdi un cambio dopo dieci minuti; se va in panchina, entra e si fa male e perdi una sostituzione. E’ una situazione difficile, per me la decisione è se gioca o meno, però non abbiamo tante opzioni. Abraham? Sta sempre bene, scherza e ride sempre. Dal punto di vista umano è sempre positivo, a prescindere che giochi più o meno bene o che segni o meno”. “La migliore strategia domani per vincere? Dobbiamo segnare più gol del Feyenoord, potremmo farlo nei primi o negli ultimi minuti della partita, o nei supplementari – ha concluso lo Special One – Quello che so è che abbiamo una squadra che ci crede e uno stadio che vuole giocare la partita con noi. Pieno rispetto per gli olandesi ma mi fido molto della mia squadra e dei nostri tifosi”. “Più partite si giocano insieme più si trovano dei meccanismi in automatico. Questo ha aiutato tutta la squadra a giocare con più semplicità – le parole in conferenza del centrocampista della Roma, Bryan Cristante – Sappiamo di aver fatto un’ottima partita (all’andata, ndr) nonostante il risultato negativo, dobbiamo continuare su quella strada e portare a casa il risultato”. Sulla società: “Prima c’era un periodo di transizione, i Friedkin stanno creando un grande club. Hanno preso un grande allenatore (Mourinho, ndr), l’insieme delle cose porta alla crescita”.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Condividi su: