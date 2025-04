Mourinho follia in Turchia, tira il naso a allenatore del Galatasaray - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Rissa per José Mourinho. L’ex tecnico di Inter e Roma, oggi al Fenerbahce, si è reso protagonista di un post partita agitato durante il derby di Istanbul con il Galatasaray. Al termine della partita, vinta dai giallorossi 2-1, l’allenatore portoghese, già al centro delle polemiche in Turchia per le sue dichiarazioni contro i rivali cittadini, è andato a cercare il tecnico del Galatasaray Okan Buruk e lo ha colpito al volto, afferrandogli il naso.

Buruk è caduto a terra e ne è nata una maxi rissa, tra le due panchine e i giocatori. Necessario, per calmare gli animi, l’intervento della polizia in tenuta antisommossa. Ora Mourinho andrà incontro, con ogni probabilità a una lunga squalifica.