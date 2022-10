Mourinho “Dybala sta bene e gioca contro il Betis” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Dybala sta bene e gioca. Pellegrini è da valutare, devo sentire il suo parere. Conosco bene Lorenzo, so che vuole giocare: se dice di essere disponibile, mi fido di lui. Se dice no, non c’è possibilità. Belotti e Abraham in coppia? I giocatori bravi possono giocare insieme, non è mai un problema. Ma non è facile”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Betis in Europa League. L’allenatore portoghese spende belle parole per Zaniolo: “Gli avversari si preoccupano della sua presenza, non è egoista e non risparmia energie. Lavora tanto per la squadra”. “Il record di vittorie in Europa non è uno stimolo in più. Sarò sempre orgoglioso della mia carriera. Ma in questo momento l’unica cosa che mi interessa è conquistare tre punti in una partita di livello alto perchè ne abbiamo bisogno”, prosegue lo Special One, che insegue la vittoria numero 107 in Europa per staccare Ferguson. E come nella scorsa stagione col Leicester, Mou chiama a raccolta l’Olimpico sold out: “Affrontiamo una squadra che ha qualità e un’identità chiara con un grande allenatore. Il Betis ha vinto e non è facile vincere una competizione in Spagna. E’ una partita difficile per noi e per loro. E’ un 11 contro 11 ma abbiamo 60.000 sugli spalti. Spero che i tifosi facciano la loro parte”.

