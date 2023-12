Mourinho “Con la Juve serve personalità, Dybala c’è” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Per battere la Juventus serve personalità. In casa contro il Napoli abbiamo avuto la personalità per giocare contro una squadra superiore. Anche grazie al pubblico la squadra ha fatto una partita straordinaria. Domani abbiamo bisogno di tutta quella personalità che dobbiamo dimostrare di avere. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra abituata a vincere sempre e ad alzare trofei. Dobbiamo giocare faccia a faccia, come contro il Napoli”. Queste le parole di Josè Mourinho, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Juventus, fondamentale per la corsa al quarto posto. “Se Dybala parte titolare o meno non lo so, però la sensazione è che sarà disponibile – dice a proposito del grande ex della gara, finalmente recuperato – Poi se gioca o va in panchina non l’ho ancora deciso perchè devo ancora parlare con lui. Però se tutto va bene in allenamento lo convocherò”. Infine, sui rumors di mercato relativi a Bonucci che però sarebbe inviso alla piazza giallorossa, lo Special One commenta: “Non dico nulla perchè non fa parte di questa squadra e il miglior modo per rispettarlo è non parlare. Io dico però sempre due cose, il cuore di un club sono i tifosi e poi ci sono le proprietà e le strutture che sono sovrane. Le decisioni spettano a quest’ultime, ma il cuore del club è dei tifosi, va rispettato e le società devono renderli felici”, conclude.

