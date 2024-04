Motori sui sentieri, nuova manifestazione: domenica appuntamento sul Subasio - Tuttoggi.info

Veicoli a motore sui sentieri, il Cai: "Vogliamo ribadire la nostra civile, ma ferma critica alla recente legge regionale"

Nuova manifestazione in Umbria contro quello che è stato ribattezzato l’emendamento Puletti, che consente l’accesso ai mezzi a motore sui sentieri non appositamente tabellati. A promuoverla sono 28 associazioni umbre e l’appuntamento è per domenica 14 aprile sul monte Subasio.

Il ritrovo è nel parcheggio Stazzi di Assisi (Monte Subasio), “per dire “NO” ai mezzi a motore sui sentieri”.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo regionale – Umbria del Club Alpino Italiano insieme a 27 associazioni umbre che si occupano di escursionismo, ambiente, turismo slow.

Come spiega il presidente del Cai Umbria, Gian Luca Angeli “vogliamo cogliere l’occasione della seconda giornata di “Cammini Aperti” 2024, che interesserà uno dei tratti della Via di Francesco del Monte Subasio, per ribadire la nostra civile, ma ferma critica alla recente legge regionale che di fatto consente ai veicoli a motore di percorrere i sentieri e le vie forestali. Le otto sezioni umbre hanno annullato le escursioni in programma per domenica 14 aprile per far intervenire il più alto numero di soci alla manifestazione”.

“Intendiamo rilevare ancora una volta – sottolinea Angeli – la incredibile contraddizione della Regione Umbria che da una parte, in qualità di capofila del turismo slow promuove una iniziativa pregevole come ‘Cammini Aperti’, mentre dall’altra approva una modifica alla normativa regionale che arrecherà un danno altissimo a quella forma di turismo lento e sostenibile che intende promuovere e valorizzare”.



Luogo: FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA