Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità - Tuttoggi.info

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma ilMotomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove sisarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsavisibilità , che ha impedito all’elicottero medico di raggiungereil circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude cosìl’avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall’annoprossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide.

– Foto: Ipa Agency –

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