Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità - Tuttoggi.info

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Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

ItalPress

Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

Dom, 25/10/2026 - 07:03

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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma il
Motomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove si
sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsa
visibilità , che ha impedito all’elicottero medico di raggiungere
il circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude così
l’avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall’anno
prossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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