 MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro) - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

tecnical

MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Ven, 17/10/2025 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte dal circuito di Phillip Island dove sabato 18 ottobre andranno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Nell’ultimo appuntamento del calendario in Indonesia a vincere è stata la Ducati Gresini dello spagnolo Fermin Aldeguer, seguito da altri due piloti iberici, Pedro Acosta, secondo con la sua KTM, e l’altra Gresini di Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo e ai box per infortunio. Chiamata al riscatto la Ducati di Pecco Bagnaia, soltanto sedicesimo in Indonesia. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia andranno in scena sabato 18 ottobre. Le qualifiche sono in programma dall’1.50 alle 2.30 ora italiana, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 6.  

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia saranno visibili in diretta televisiva su SkySport e in chiaro su TV8, oltre che disponibili in streaming sull’app SkyGo, su NOW e  

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!