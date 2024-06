MotoGp Olanda, pole di Bagnaia con record della pista - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Francesco Bagnaia in pole position dopo le qualifiche del GP Olanda 2024, ottava tappa stagionale della MotoGP. Ad Assen il pilota del team Ducati è protagonista di un giro record e chiude in 1:30.540 lasciandosi alle spalle per un soffio (81 millesimi) il leader del mondiale Jorge Martin e lo spagnolo Maverick Vinales in Aprilia. Seconda fila per Alex Marquez, davanti ad Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez partirà settimo a causa di una violenta caduta nei minuti finali della sessione. Alle 15:00 la gara sprint, domani la gara ufficiale.