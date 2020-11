Motogp, Miller davanti a tutti nelle Libere 1 del Gp Europa - Tuttoggi

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jack Miller con la Ducati del team Pramac ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP d’Europa nella classe MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia, il pilota australiano ha fermato il cronometro a 1’42″063 precedendo Franco Morbidelli, secondo con la Yamaha Petronas, e il tedesco Stefan Bradl, che porta la Honda ufficiale al terzo posto. Presenti in top 10 anche le due Ducati ufficiali con Danilo Petrucci che chiude al 6° posto e Andrea Dovizioso al 9°. Assente in pista Valentino Rossi, in attesa di sottoporsi al secondo tampone per confermare la negatività al Covid-19, che però potrebbe prendere parte all’evento a partire dalla terza sessione di prove libere: al suo posto, sulla Yamaha ufficiale, Garrett Gerloff che prenderà parte alle due sessioni del venerdì. La MotoGP tornerà in pista per la seconda sessione alle 14.30.

(ITALPRESS).