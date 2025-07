MotoGp, Marquez trionfa in Repubblica Ceca davanti a Bezzecchi. Delude Bagnaia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Marc Marquez trionfa nel Gp della Repubblica Ceca. Oggi, domenica 20 luglio, sul circuito di Brno lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, prende la testa della corsa al settimo giro andando a vincere da dominatore centrando il 70esimo successo in top class, l’ottavo in questa stagione. Alle sue spalle Marco Bezzecchi con l’Aprilia e il connazionale della Ktm Pedro Acosta. Quarto posto per l’altra moto ufficiale di Borgo Panigale, quella di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che, scattato dalla pole position, non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione, confermando le difficoltà già mostrate nella Sprint di sabato, dove era arrivato soltanto settimo.

Il pilota azzurro precede lo spagnolo dell’Aprilia Raul Fernandez e il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Settimo posto al rientro dopo tre mesi per il campione del mondo 2024, lo spagnolo dell’Aprilia Jorge Martin. Vantaggio abissale nella classifica iridata per Marquez che ha 120 punti di vantaggio sul fratello Alex, caduto nelle prime fasi della corsa e 168 su Bagnaia.