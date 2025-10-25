 MotoGp Malesia, gara Sprint: Bagnaia torna a vincere, secondo Alex Marquez - Tuttoggi.info
MotoGp Malesia, gara Sprint: Bagnaia torna a vincere, secondo Alex Marquez

MotoGp Malesia, gara Sprint: Bagnaia torna a vincere, secondo Alex Marquez

Sab, 25/10/2025 - 10:02

(Adnkronos) – Torna al successo Pecco Bagnaia. Nella Sprint del Gp della Malesia il pilota della Ducati ufficiale parte bene, si mette subito davanti a tutti e conduce una gara senza sbavature, come troppe volte era accaduto nelle ultime gare sprint e lunghe, con una bella vittoria. Nei dieci giri della gara corta di Sepang il pilota italiano si impone con determinazione davanti ad Alex Marquez, che conquista il secondo posto matematico nel mondiale di MotoGp, visto che il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso anzitempo la stagione dopo l’operazione. Terzo posto per l’altra Ducati Gresini, Fermin Aldeguer nel finale sotto indagine per la pressione delle gomme, che nei giri finali supera Pedro Acosta, quinto Franco Morbidelli, mentre chiude in sesta posizione Fabio Quartararo, seguito da Marco Bezzecchi risalito dalla 14esima posizione. Ottavo Zarco, con Bastianini e Di Giannantonio a chiudere la top ten. Out Luca Marini, Mir e Oliveira.  

