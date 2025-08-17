 MotoGp, in Austria vince Marc Marquez: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata - Tuttoggi.info
MotoGp, in Austria vince Marc Marquez: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

MotoGp, in Austria vince Marc Marquez: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

Dom, 17/08/2025 - 16:03

(Adnkronos) –
Marc Marquez vince il Gp d’Austria di oggi, domenica 17 agosto, e trionfa per la prima volta al Red Bull Ring. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati chiude davanti al connazionale e compagno di marca Fermin Aldeguer e a Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, allungando in testa alla classifica piloti ( è ora a 418 punti, +142 sul fratello Alex, secondo a quota 276). Quarto lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta, che si lascia alle spalle il compagno di marca Enea Bastianini e il connazionale della Honda Joan Mir. Solo ottavo ‘Pecco’ Bagnaia con la Ducati. Ecco l’ordine di arrivo del Gp d’Austria e la classifica piloti aggiornata.  

1. Marc Marquez (Ducati)
 

2. Fermin Aldeguer (Ducati) 

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

4. Pedro Acosta (KTM) 

5. Enea Bastianini (KTM) 

6. Joan Mir (Honda) 

7. Brad Binder (KTM) 

8. Francesco Bagnaia (Ducati)
 

9. Raul Fernandez (Aprilia) 

10. Alex Marquez (Ducati) 

11. Franco Morbidelli (Ducati) 

12. Johann Zarco (Honda) 

13. Luca Marini (Honda) 

14. Ai Ogura (Aprilia) 

15. Fabio Quartararo (Yamaha) 

16. Alex Rins (Yamaha) 

17. Miguel Oliveira (Yamaha) 

18. Jack Miller (Yamaha) 

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

Rit. Jorge Martin (Aprilia) 

1. Marc Marquez 418 punti 

2. Alex Marquez 276  

3. Pecco Bagnaia 221
 

4. Marco Bezzecchi 178 

5. Franco Morbidelli 144 

6. Fabio Di Giannantonio 144 

7. Pedro Acosta 144 

8. Fermin Aldeguer 121 

9. Johann Zarco 114 

10. Fabio Quartararo 103 

11. Brad Binder 82 

12. Raul Fernandez 73 

13. Maverick Vinales 69 

14. Enea Bastianini 63 

15. Luca Marini 55 

16. Ai Ogura 53 

17. Jack Miller 52 

18. Alex Rins 42 

19. Joan Mir 42 

20. Takaaki Nakagami 10 

21. Jorge Martin 9 

22. Lorenzo Savadori 8 

23. Pol Espargaro 8 

24. Augusto Fernandez 6 

25. Miguel Oliveira 6 

26. Somkiat Chantra 1 

27. Aleix Espargaro 0 

