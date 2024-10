MotoGp in Australia, oggi la gara: orario e dove vederla - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La MotoGp torna protagonista in Australia. Dopo la Sprint Race vinta da Martin, con Bagnaia scivolato in quinta posizione, i punti di distanza tra i due sono saliti a 16. Fondamentale per Pecco quindi la gara di oggi, quando a Phillip Island si assegneranno punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il campionato.

In seconda posizione nella Sprint di ieri Marc Marquez, futuro compagno di Bagnaia in Ducati e in costante crescita, seguito da Enea Bastianini, che sta ritrovando confidenza con la pista gara dopo gara.

Sveglia all'alba per seguire il Gp d'Australia. La gara è infatti in programma oggi, domenica 20 ottobre, alle 5 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, e in differita su TV8, che la trasmetterà in chiaro a partire dalle 12.05.