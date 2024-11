MotoGp, Bagnaia pole a Barcellona: "Mondiale difficile ma me la godo". Quarto Martin - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - In attesa della gara Sprint, al via alle 15, la MotoGp è scesa in pista per le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Pole position per Pecco Bagnaia, che scatterà dalla prima posizione anche questo pomeriggio, mentre il rivale per il titolo Jorge Martin scatterà dalla quarta posizione. Prima fila anche per Aleix Espargaro, terzo Marc Marquez. Quinto l'azzurro Morbidelli, ottavo Bastianini e nono Bezzecchi.

Pecco Bagnaia ha commentato a caldo la pole position e le sue speranze di Mondiale: "Adesso bisogna essere perfetti anche oggi pomeriggio. Sappiamo che la Sprint è il nostrto punto debole ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Probabilmente scenderemo in pista con la gomma dura, Espargaro va molto forte e noi stiamo facendo un gran lavoro. Sappiamo che sarà molto difficile portare a casa il Mondiale, ma me la sto godendo".