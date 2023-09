La “Motoaratura” compie 30 anni, a Garavelle tornano protagonisti i trattori d’epoca - Tuttoggi.info

Sabato 9 e domenica 10 settembre riecco il suggestivo evento che rievoca la lavorazione dei campi dagli anni '30 a oggi (anche in notturna)



Tradizioni popolari e identità tifernate tornano protagoniste con “La motoaratura”, giunta quest’anno alla sua 30^ edizione.

L’evento – sabato 9 e domenica 10 settembre – è nato con lo scopo di far rivivere le tappe della lavorazione dei campi dagli anni ’30 a oggi. Promossa dal Club Landini d´Epoca Alto Tevere (Cleat) con il patrocinio del Comune di Città di Castello, la due giorni porterà infatti in vetrina oltre 30 trattori d’epoca, gommati e cingolati (provenienti anche dal Lazio e dall’Emilia), che hanno fatto la storia dell’agricoltura italiana e della vallata altotiberina.

I mezzi meccanici in mostra – su tutti i Landini “Testa Calda” e OM – sfileranno in un’area di circa 8 ettari a Garavelle (nei campi adiacenti alla villa delle tradizioni popolari) a partire da sabato pomeriggio alle ore 16 fino alle 18 circa. L’aratura continuerà poi anche in notturna dalle 21 fino alle 23 passate. Il suggestivo show dei trattori d’epoca proseguirà poi domenica 10, sempre nella stessa sede, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.