Moto senza carta di circolazione né assicurazione, multa da 908 euro e sequestro

Sanzione amministrativa per un 20enne che al controllo della polizia ha consegnato spontaneamente una dose di hashish

Prosegue l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio fortemente voluta dal Questore della provincia di Perugia in sinergica collaborazione con le Amministrazioni comunali del territorio. Nei giorni scorsi, l’attività di monitoraggio da parte della polizia ha interessato il territorio tifernate e in particolare il Comune di Città di Castello.

Gli agenti del Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, hanno condotto una serie di controlli in forma congiunta, al fine di rispondere in maniera decisa all’esigenza di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione ed in generale verso gli episodi di microcriminalità, anche giovanile.