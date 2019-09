Moto contro muretto, 19enne in ospedale

Incidente alle prime ore del mattina, intorno alle ore 8.15, in via Martiri della Libertà, di fronte alla “Casa verde”. Un motociclo MBK, condotto da un 19enne di Città di Castello, si stava dirigendo verso viale Vittorio Veneto quando, poco dopo il passaggio a livello ferroviario, per cause in corso di accertamento, ha urtato prima un muretto a margine della strada (abbattendo parte della recinzione) e poi un palo della pubblica illuminazione, cadendo rovinosamente a terra. A seguito del sinistro il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al locale ospedale, dove è stato refertato con 30 giorni di prognosi e trattenuto in terapia intensiva.

