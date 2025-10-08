 Mostre, Bracco (Fond. Bracco): "Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mostre, Bracco (Fond. Bracco): “Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside”

tecnical

Mostre, Bracco (Fond. Bracco): “Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside”

Mer, 08/10/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Questo progetto, che è cresciuto negli anni, nasce dall’idea di applicare alle opere d’arte le tecnologie diagnostiche che normalmente vengono adottate per le persone. Questo approccio ha consentito di ottenere una serie di approfondimenti e di nuove conoscenze assolutamente non prevedibili”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, alla visita in anteprima dell’esposizione ‘Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza’, nata dal progetto multidisciplinare della Fondazione e prodotta con Palazzo Reale, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore e promossa dal Comune di Milano-Cultura.  

Aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio a Palazzo Reale, la mostra multimediale svela i diversi strati e le tecniche che compongono i capolavori pittorici dei grandi maestri del ‘400-‘700 grazie all’ausilio di tecnologie avanzate, come la Tac, i raggi x e la spettroscopia. 

“La mostra è gratuita, aperta a tutti, soprattutto ai giovani, che spero vengano e tengano in considerazione che il lavoro dietro a questa mostra è un lavoro di collaborazione – aggiunge Bracco – Tutte le discipline coinvolte sono materie Stem, credo quindi che i giovani possano trovare qui degli spunti per il loro percorso futuro”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!