La mostra “Raffaello giovane a Città di Castello” slitta al 30 ottobre - Tuttoggi

L'annuncio delle curatrici "a causa dei maggiori adempimenti previsti per la logistica degli allestimenti", la data del 18 settembre sarà comunque mantenuta simbolicamente per l'anteprima

Cambia la data della mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo”, slittata al 30 ottobre 2021 “a causa dei maggiori adempimenti previsti per la logistica degli allestimenti“. A comunicarlo sono state le curatrici della mostra Marika Mercalli e Laura Teza.

“Non abbiamo voluto rinunciare alla mostra nonostante le molte difficoltà che implica organizzarla durante una pandemia. – hanno aggiunto – Questo però ha determinato uno spostamento di data per poter concludere l’intera rete delle procedure connesse ai contatti con i musei e al trasporto delle opere, alcune fuori Italia ma anche fuori UE e l’adeguamento del museo che ospiterà la mostra con un nuovo allestimento sia permanente che temporaneo.

“Abbiamo mantenuto la data del 18 settembre simbolicamente: era la data che avevamo scelto e che abbiamo cercato di mantenere fino alla fine. Servirà comunque come anteprima dell’evento e del restauro dello Stendardo di Raffaello, una delle grandi attività connesse alla mostra”.

Il 18 Al Teatro degli Illuminati, per motivi di capienza e sicurezza, le curatrici presenteranno in anteprima i dettagli della mostra, il restauro dello Stendardo, l’immagine guida della mostra. La corale Marietta Alboni presenterà, sempre in anteprima, il video “Il nostro Raffaello”. Evento e video saranno trasmessi in diretta Facebook.

Da domenica 19 settembre e fino a quando le operazioni di allestimento della mostra lo renderanno possibile, saranno organizzate visite su prenotazione allo Stendardo in Pinacoteca, riservate ad alcune categorie quali gli insegnanti delle scuole di Città di Castello, imprenditori, aziende e privati che hanno contribuito alla mostra con l’Artbonus, artigiani e commercianti coinvolti nel concorso di idee Città di Castello per Raffaello.