Mostra del Cinema di Venezia, Cate Blanchett presidente della Giuria - Tuttoggi

VENEZIA (ITALPRESS) – Sarà Cate Blanchett la presidente della Giuria del Concorso della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2020, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale.

Gli altri componenti della Giuria sono Veronika Franz, Joanna Hogg, lo scrittore italiano Nicola Lagioia, Christian Petzold, Cristi Puiu, Ludivine Sagnier. La Giuria Venezia 77 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

