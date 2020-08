Morto Nello Martelli, l’artista perugino della penna

Cordoglio a Perugia per la morte di Nello Martelli, noto artigiano. La Casa della penna di via XX settembre, di cui era titolare, era un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato di qualità. Un’abilità, quella mostrata nella realizzazione dei manufatti, che lo aveva portato ad essere una eccellenza, conosciuta in tutta Italia. Da dove venivano ordinate le sue penne, autentici gioielli di eleganza.

Ma molti si rivolgevano a Nello Martelli anche per riparare antiche penne danneggiate.

Anche l’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nello Martelli.