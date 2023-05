Morto in ospedale lo studente 20enne caduto da un ponteggio

Il ragazzo, statunitense a Perugia per motivi di studio, si era arrampicato per cercare di rientrare nella sua abitazione

Non ce l’ha fatta lo studente 20enne, statunitense, ricoverato nella notte tra sabato e domenica a seguito delle gravissime ferite riportate da una caduta di diversi metri.

Il giovane è morto lunedì mattina all’ospedale di Perugia.

Secondo quanto è stato finora appurato – ma sull’incidente è stata aperta un’inchiesta della Procura – il ragazzo, che abitava a Perugia per motivi di studio, si sarebbe arrampicato sull’impalcatura esterna al palazzo dell’abitazione, in zona Elce, presa in affitto per rientrare in casa. Forse perché aveva dimenticato le chiavi. Nell’operazione sarebbe scivolato e caduto nel vuoto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Lunedì mattina la notizia del suo decesso. Dopo un weekend terribile per l’Umbria, con altri quattro giovani morti in due incidenti stradali e un quinto in prognosi riservata.