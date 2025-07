Morto Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina: il ricordo del club viola - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

È morto Celeste Pin. L’ex calciatore della Fiorentina è scomparso oggi, martedì 22 luglio, all’età di 64 anni. Di ruolo difensore, Pin ha iniziato nelle giovanili del Perugia, per poi vestire la maglia viola dal 1982 al 1991. Ha giocato anche con l’Hellas Verona per poi chiudere la carriera nel Siena. è stato convocato anche nell’Italia Under 21, con cui ha vinto il bronzo agli Europei del 1984.

A ricordare Pin è arrivato il commosso comunicato della Fiorentina: “Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”.

“Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.