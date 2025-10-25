 Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda - Tuttoggi.info
Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Dom, 26/10/2025 - 00:03

(Adnkronos) – E’ morto a 83 anni l’attore e comico Franco Mari. Per il grande pubblico era noto soprattutto per il personaggio di Rupert Sciamenna, protagonista di innumerevoli e celebri sketch con Maccio Capatonda ed Herbert Ballerina. Ed è lo stesso Ballerina (all’anagrafe Luigi Luciano) a dare l’annuncio della scomparsa con un commosso post sui suoi canali social. “Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati”, scrive Ballerina postando una foto di loro due insieme sul set di ‘Natale al cesso’.  

 

 

E aggiunge: “Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti insieme a lui. Franco era il più giovane di noi, anche se sembrava il più ‘vecchio’ del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda”. “Abbiamo fatto tanta strada insieme, e se oggi guardo indietro penso solo a quanto siamo stati fortunati a incontrarci in quell’angolo di tempo e di mondo. Non lo capivamo ma avevamo cambiato qualcosa, la gente per strada parlava come lui. In questa foto siamo sul set del mitico Natale al cesso! Ciao Franco”.  

“Purtroppo se n’è andato Ruoert Sciamenna (Franco Mari). Un mito della comicità”. Così sui social Maccio Capatonda rende omaggio a Franco Mari.  

