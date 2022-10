Morti e feriti in Corea del Sud per festa di Halloween, cordoglio Tajani - Tuttoggi

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – E’ di almeno 146 morti e 150 feriti il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta a Seoul, capitale della Corea del Sud, a causa della calca durante una festa per Halloween in un quartiere. Lo hanno reso noto le autorità sudcoreane. Sul posto sono presenti più di 400 soccorritori.

“Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta a Seoul. Immagini molto dolorose. Voglio esprimere il cordoglio dell’Italia alle famiglie di quanti hanno perso la vita e la più sentita vicinanza al popolo sudcoreano”, scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

(ITALPRESS).

