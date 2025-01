Morte di Franco Giustinelli, il cordoglio della presidente della Fondazione Seppilli, Cristina Papa - Tuttoggi.info

“Mi unisco al cordoglio della famiglia e della comunità umbra, anche in rappresentanza della Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, per la scomparsa di Franco Giustinelli, uomo di grande equilibrio, cultura e dedizione alla vita delle istituzioni”. A dirlo è Cristina Papa, presidente della Fondazione Seppilli.

“Giustinelli, come altri politici della sua generazione, sapeva unire l’impegno politico – prosegue la nota stampa –, assumendo ruoli di primo piano, con l’interesse per lo studio e la comprensione delle trasformazioni socioculturali dell’Umbria in un quadro nazionale e internazionale. Ne fanno fede, tra gli altri, la sua presidenza della sezione umbra dell’Istituto nazionale di urbanistica (Inu) e anche il ruolo ricoperto nella rivista Umbria contemporanea, fondata da Raffaele Rossi di cui fu prima condirettore e poi direttore dopo la scomparsa di Tullio Seppilli e che aveva la sua sede presso l’allora Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute. Un esempio per le generazioni attuali e future”.