Morta la fondatrice del FAI Giulia Maria Crespi - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – E’ morta a Milano, all’età di 97 anni, la fondatrice del Fondo per l’Ambiente Italiano Giulia Maria Crespi.

“E’ con profondo dolore che il FAI – Fondo Ambiente Italiano – si legge in una nota – comunica la scomparsa di Giulia Maria Crespi, sua fondatrice e Presidente Onoraria, evento che segna un momento cruciale nella storia della Fondazione e vena di infinita tristezza nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato dei Garanti, nella struttura operativa e nelle Delegazioni del FAI che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo. La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il FAI è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire”.

(ITALPRESS).