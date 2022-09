Morta in casa da giorni, macabra scoperta dopo l’allarme dei vicini

Si tratta di una 58enne nigeriana, che viveva nel centro storico | Indagini in corso, anche se si ipotizza il decesso per cause naturali

Una donna di 58 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Terni, nel centro storico. Il corpo della donna, di origini nigeriane, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, entrati nell’appartamento a seguito della segnalazione dei vicini, che avvertivano cattivo odoro.

La donna era priva di vita sul divano, apparentemente senza segni di violenza. Cosa che fa ipotizzare che il decesso sia avvenuto per cause naturali, anche se c’è un’indagine in corso, affidata al pm Barbara Mazzullo.