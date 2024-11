Morico (OPES) "Importante che pubblico e privato convergano" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che l’impegno della politica e delle istituzioni per la dare la possibilità a organismi e corpi intermedi come OPES di mettere in campo energie e progettualità come questa sia fondamentale non solo per le risorse economiche, quando per dare agibilità”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale di OPES, Juri Morico, a margine della conferenza Sports Community. “Penso sia importante convergere, perché abbiamo in comune gli stessi obiettivi, soddisfare i bisogni delle persone della comunità locale e nazionale con le risorse dello Stato e le competenze del privato, il terzo settore, e, perché no, con l’aiuto del privato, delle imprese a sostegno delle progettualità come Sports Community, che cerca di promuovere nuovi modelli per uno sport che sia strumento per una coesione sociale vera”, ha concluso Morico.

spf/gm