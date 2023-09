Morgan giudice a X Factor "Gli insulti? Evidente errore linguistico" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Morgan è stato confermato giudice della prossima edizione di X Factor insieme a Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico. Dopo le frasi omofobe scagliate da Morgan contro il pubblico nello spettacolo al parco archeologico di Selinunte, il cantante sottolinea: “È stato un momento difficile, proprio quel concerto in particolare in cui si è creata una dinamica complessa che però ha generato da una parte quello che è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti e io sono quello che crede molto nelle parole, e per questo ho voluto fare un gesto concreto. Le parole sono qualcosa di concreto, possono ferire molto. Possono essere delle armi pesanti e siccome me ne rendo conto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse. Vorrei si capisse questo: il meccanismo per cui ho voluto trasformare in un gesto vero una parola. Non va presa alla leggera una parola, su questo siamo d’accordo tutti. Se vogliamo parlare di quello che ha generato, a parte la mia donazione, ma anche a livello di dibattito, è stata l’occasione per trasformare un errore in un momento in cui si è parlato e si parla di questa cosa”.

