Morgan Freeman nel tempio dei templari

Dopo la “passeggiata” davanti alle telecamere in piazza IV Novembre, l’attore Morgan Freeman ha girato le riprese della terza edizione del documentario “Story of God” all’interno della chiesa di San Bevignate, il tempio dei cavalieri templari, di cui conserva uno dei più importanti cicli di affreschi.

Proprio per questo la chiesa perugina è stata scelta, al pari di altri luoghi famosi e mistici, come il Muro del Pianto, Stonehenge, i templi Maya, per raccontare i tempi della fede e dello spirito attraverso la stella di Hollywood (Oscar per “Million Dollar Baby), nel documentario del National Geographic.

Morgan Freeman, pantaloni scuri e giacca blu, ha mostrato i mirabili affreschi della chiesa templare perugina.

“Il tutto – commenta l’assessore perugino Michele Fioroni, che ha assistito alle riprese – a conferma della straordinarietà e unicità di un luogo il cui contenuto narrativo è altrettanto unico e che questa amministrazione si è impegnata a tutelare e promuovere inserendolo nei percorsi turistici internazionali.

