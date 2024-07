Morgan, annullato evento di settembre al Festival della Bellezza di Negrar - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Festival della Bellezza di Arbizzano di Negrar ha annullato la lezione-concerto di Morgan in programma l'11 settembre prossimo a Villa Mosconi Bertani di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Lo confermano gli organizzatori all'Adnkronos. Il cantante avrebbe dovuto presenziare l'11 settembre prossimo alle 20.30, in una lezione concerto dal titolo 'Icone del rock', ma l'evento "non è più in programma".