Moreno Pasquinelli, candidato alla Presidenza della regione per il Fronte del Dissenso, accusa la Presidente Donatella Tesei di mentire ai cittadini. - Tuttoggi.info

(Perugia) Il candidato per il Fronte del Dissenso , Moreno Pasquinelli, considera bugie le affermazioni della Presidente Tesei riferendosi ad una lunga intervista rilasciata al Corriere dell’Umbria di sabato scorso: «La Presidente ha la faccia tosta di affermare che “tutte le cose che ho detto le ho fatte” – non è vero e sarà facile dimostrarlo dichiara nella nota Pasquinelli – , che in Umbria va tutto nel migliore dei modi, che stiamo tutti meglio».

Secondo il massimo esponente del Fronte del Dissenso «La realtà è ben diversa, la gente che non se la passava bene soffre più di prima. Sono aumentatati quelli che non hanno i soldi per curarsi; sono aumentati i giovani costretti ad emigrare; è cresciuto lo spopolamento di intere zone; sono aumentate le piccole aziende ed i negozi che hanno chiuso i battenti; sono aumentati gli agricoltori e gli allevatori che fanno miracoli per non soccombere; sono aumentate le tasse, compresa l’addizionale IRPEF regionale; sono aumentati la cementificazione ed il consumo di suolo; vanno aumentando gli ecomostri come gli impianti eolici; aumentano i soldi spesi per le grandi opere a danno dell’ambiente; coi miliardi di debito del PNRR è aumentato il magna-magna clientelare. Sono aumentati i profitti delle multinazionali, della grande distribuzione e delle aziende globali».

Una sola cosa è calata, afferma Moreno Pasquinelli: « i salari dei lavoratori umbri, tra i più bassi d’Italia». In questo quadro desolante, conclude il Pasquinelli, «La Tesei non merita di essere riconfermata al governo della Regione e va a invece mandata a casa».