Morbidelli batte Miller a Valencia, Mir campione del mondo MotoGp - Tuttoggi

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Joan Mir si laurea campione del mondo nel Gran Premio di Valencia vinto da Franco Morbidelli. Il tredicesimo e penultimo appuntamento del calendario di MotoGP, secondo atto sulla pista spagnola, è sufficiente al pilota di casa della Suzuki, a cui basta un settimo posto per chiudere definitivamente i giochi e aggiudicarsi il suo primo titolo mondiale nella classe regina. Morbidelli (Yamaha Petronas) invece conquista il suo terzo successo in stagione amministrando il vantaggio iniziale e precedendo l’australiano Jack Miller (Ducati) e lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm). Appena fuori dal podio Alex Rins (Suzuki), quarto. Le speranze del francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si spezzano al nono giro, dove forza troppo in curva e cade senza conseguenze fisiche. Andrea Dovizioso (Ducati) chiude in top-10 con una buona gara in rimonta: è ottavo dietro a Mir. Fuori dai primi 10 invece Valentino Rossi (Yamaha), che quantomeno ritorna a concludere una gara tagliando il traguardo in dodicesima posizione.

(ITALPRESS).