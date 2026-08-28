Moratti "Sul caro carburanti e sul caro bollette vincela linea di Forza Italia" - Tuttoggi.info

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Moratti “Sul caro carburanti e sul caro bollette vincela linea di Forza Italia”

ItalPress

Moratti “Sul caro carburanti e sul caro bollette vincela linea di Forza Italia”

Ven, 28/08/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Sul caro carburanti e sul caro bollette vince la linea di Forza Italia: aiutare concretamente famiglie e imprese
senza introdurre tasse punitive e senza criminalizzare il profitto. La strada c’è ed è quella che abbiamo già indicato e sperimentato con successo: un contributo concordato con le imprese, trasparente e finalizzato a reperire le risorse necessarie per alleggerire i costi sostenuti dagli italiani”. Così Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Ppe, commentando l’ipotesi di un accordo del Governo con le grandi imprese del settore energetico.
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(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

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