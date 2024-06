Moon in June, aumentano i traghetti al Trasimeno: gli orari

Dal 21 al 23 giugno 10 corse straordinarie, orario potenziato anche per la biglietteria di Tuoro

Busitalia, Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in occasione del festival musicale Moon in June, che si terrà dal 21 al 23 giugno all’Isola Maggiore, potenzia i servizi di navigazione del Lago Trasimeno con l’inserimento di 10 corse straordinarie. Orario potenziato anche per la biglietteria di Tuoro per agevolare l’accesso.

Tre corse straordinarie disponibili il venerdì, tra le 18 e le 23, in occasione del concerto di Malika Ayane. Altrettante corse saranno garantite sabato 22 giugno, sempre tra le 18 e le 23, in occasione del concerto di Danilo Rea.

Infine, domenica 23 giugno, giorno in cui il servizio è già potenziato, per soddisfare le esigenze di visitatori e residenti, saranno operative quattro corse supplementari al termine del concerto di Dj Ralf e Ciammarughi.

Le corse straordinarie non solo facilitano l’accesso all’isola per un ampio numero di visitatori, ma contribuiscono anche alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo l’uso del trasporto pubblico rispetto ai mezzi privati. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la sostenibilità, favorendo un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Orari delle corse straordinarie (aggiuntive)

Tuoro Navaccia – Isola MaggioreServizio navigazione aggiuntiva 21 giugno 2024 Tuoro Navaccia (Partenza) 18:40 Isola Maggiore (Arrivo) 18:50 Isola Maggiore (Partenza) 21:40 22:20 Tuoro Navaccia (Arrivo) 21:50 22:30 Tuoro Navaccia – Isola MaggioreServizio navigazione aggiuntiva 22 giugno 2024 Tuoro Navaccia (Partenza) 18:40 Isola Maggiore (Arrivo) 18:50 Isola Maggiore (Partenza) 22:00 22:40 Tuoro Navaccia (Arrivo) 22:10 22:50 Tuoro Navaccia – Isola MaggioreServizio navigazione aggiuntiva 23 giugno 2024 Tuoro Navaccia (Partenza) 19:40 Isola Maggiore (Arrivo) 19:50 Isola Maggiore (Partenza) 20:00 22:00 22:40 Tuoro Navaccia (Arrivo) 20:10 22:10 22:50

Gli orari del servizio completo offerto da Busitalia da/per l’Isola Maggiore e tutte le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitalia.it