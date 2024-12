Monza-Udinese 1-2 e Nesta rischia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Monza perde 2-1 in casa con l'Udinese e resta a 10 punti al penultimo posto della classifica di Serie A. La squadra di Alessandro Nesta non vince una gara interna dal 16 marzo e ora il tecnico rischia seriamente la panchina, mentre l'Udinese torna al successo dopo cinque gare e si porta a 20 punti. I brianzoli si illudono dopo il pareggio di Kyriakopoulos al 47' che risponde al gol di Lucca al 6' ma si scoprono e sono puniti in contropiede dal centrale sloveno Bijol al 70'. I lombardi cercano il pari fino alla fine ma le speranze si infrangono sulla traversa colpita da Dani Mota dopo le tante occasioni mancate.