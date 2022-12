trl/gtr

Sono oltre 310.000 i prodotti non sicuri per la salute dei consumatori o recanti marchio contraffatto sottoposti a sequestro dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Inoltre, in un magazzino di Agrate Brianza sono stati rinvenuti circa 1.700 profumatori per auto contraffatti e 7.600 articoli per auto senza marchio Ce.