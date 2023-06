Montone fa rima con Amore, torna la "Notte Romantica" - Tuttoggi.info

Nel borgo altotiberino sabato 24 giugno torna l’evento dedicato all’amore con musica, mercatini e buon cibo

Musica, mostre, mercatini e buon cibo per una serata all’insegna dell’amore. Sono numerose le iniziative di sabato 24 giugno, a Montone, per la “Notte Romantica”, che torna puntuale come sempre nei Borghi più Belli d’Italia.

Il programma promosso dall’amministrazione comunale prenderà il via nel tardo pomeriggio e permetterà a tutti gli innamorati di trascorrere una serata indimenticabile. A partire dalle ore 19, passeggiando tra le vie del borgo sarà possibile trovare le bancarelle del mercatino di artigianato artistico. Dalle 19.30 due appuntamenti tutti da gustare, “Calici di stelle” con dj set Moreno, in via Sant’Albertino, e “Street food sotto le stelle”, per scoprire i sapori della tradizione con i produttori del territorio in piazza San Francesco.

La musica sarà protagonista della serata con varie esibizioni: in via Roma dalle ore 20.30 ci saranno “I Concertisti” e, alle 21, nella chiesa Collegiata andrà in scena “Note nella Notte”. Sempre alle 21, al Chiostro di San Francesco il corpo musicale di Cadorago (Co), diretto da Franco Arrigoni, proporrà “Sinfonie d’autore” con il concerto di apertura della Rassegna delle bande musicali a Montone. Alla Rocca di Braccio sarà possibile ascoltare le cover dei Nomadi con i “Vagabond Express”, mentre in piazza San Francesco ci sarà il gruppo Ubi Maior con cover anni ‘70, ‘80 e ‘90 e all’Auditorium San Fedele “Note nella notte”.

Poi ancora altre iniziative come la mostra “The power of colours” di Nico Van Luca che sarà inaugurata alle ore 18.30, visitabile fino al 9 luglio, l’esposizione a cura del Vespa Club di Montone in via dell’Ospedale e delle sculture di ferro dell’artista Alberto Alunni al San Fedele, i fumetti e le promosse d’amore all’interno della chiesa di San Francesco e, ancora, “RomantiCorti” al San Fedele, a cura dell’associazione Umbria Film Festival.