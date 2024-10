Montegrillo&Friends, domenica si è conclusa con successo la terza edizione della festa del quartiere alla prima periferia di Perugia - Tuttoggi.info

Incontri, food, arte, animazione e musica: tanti appuntamenti per tutti i gusti ed età

Montegrillo&Friends, domenica si è conclusa con successo la terza edizione della festa del quartiere alla prima periferia di Perugia

Ad aprire la tre giorni di festa la tavola rotonda su una riqualificazione urbana possible

Nonostante lo slittamento di data, si è conclusa con successo la terza edizione della festa Montegrillo&Friends, in programma nel quartiere alla prima periferia di Perugia dal 4 al 6 ottobre.

Tanti gli appuntamenti che hanno animato la tre giorni, organizzata dalle associazioni di quartiere: incontri, food, arte, animazione e musica con momenti specifici per tutti i gusti ed età.

Ad aprire la manifestazione, venerdì pomeriggio, la tavola rotonda ‘Montegrillo e Ponte d’Oddi, la riqualificazione urbana possibile’ alla presenza dell’assessore comunale all’agenda urbana, Francesco Zuccherini.

Un momento di confronto con i responsabili del Centro Socio Culturale Montegrillo, il Circolo di Ponte d’Oddi, l’Oratorio L’Astrolabio, con la partecipazione della Cooperativa sociale Asad – attivi nel territorio su diversi ambiti di intervento – e i residenti. Al centro dell’incontro le ‘ricchezze’ e le difficoltà dei quartieri ma soprattutto i ‘sogni possibili’ da realizzare per ‘migliorare la qualità della vita’ nella zona. Rigenerazione: è stata questa la parola chiave dell’incontro in cui è stata sottolineata la grande ricchezza di un tessuto sociale attivo e protagonista nel territorio, capace di fare rete. Tanti gli spunti offerti dalle associazioni che, ciascuna con le proprie peculiarità, hanno messo in evidenza quelle che sono le difficoltà: dalla scarsità di servizi al crescente traffico veicolare, passando per l’isolamento del quartiere, fino all’assenza di spazi all’aperto destinati alla socialità.

La tavola rotonda ha dato il via ad un programma ricco di appuntamenti in cui l’arte è stata una dei protagonisti, con la presentazione delle opere di Street art diffusa, che prosegue il progetto continuativo su Montegrillo con l’inaugurazione di un nuovo murales alla presenza dell’assessore Fabrizio Croce con delega alla creatività urbana ed al rapporto con le associazioni.

Dall’arte, al divertimento – con i tornei di burraco e di giochi da tavola -, dal laboratorio di percussioni e l’esibizione di danza africana fino alle dimostrazione di sport come il ping pong, il judo, il karate e la scherma. Ma anche il piedibus tra le vie del quartiere, la veglia alle stelle, la pesca di beneficenza per Chimbote, fino alla cena medievale che domenica sera ha chiuso la festa.

Tanti momenti di socializzazione animati dalle realtà del territorio che, con entusiasmo, hanno saputo coinvolgere i presenti durante le tre giornate, mostrando la reale ricchezza del quartiere: il saper fare rete.

Hanno partecipato all’organizzazione: Centro Socio Culturale Montegrillo, Oratorio L’Astrolabio, Agesci Perugia 4, Masci Perugia 2, Scherma Grifo Perugia, Fuji San Perugia, Asd Montegrillo, Danza Africana Perugia, Gruppo Modellisti Perugini, Coccolarte, Laura Cibeca Dog Trainer, AnimataMente, Giocando con le trottole.

Si ringrazia Conad Montegrillo, Alano Legna e Agricola Baldo&Riccia.

Evento patrocinato dal Comune di Perugia.