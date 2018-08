Montefalco festeggia Santa Chiara, patrono della città

La ringhiera dell’Umbria festeggia giovedì 16 agosto la festa di Santa Chiara, patrona di Montefalco con la città che dalle 21.30 si illuminerà con le lampade dei devoti che partecipano alla sacra processione.

I festeggiamenti proseguono venerdì 17 agosto alle 11 nella Chiesa di Santa Chiara con la Messa Solenne e con l’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte del Comune di Sant’Anatolia di Narco.

Alle 21.30 in piazza del Comune si esibirà il gruppo The Sun, che presenta la nuova pubblicazione della collection “20”, il nuovo lavoro discografico realizzato in occasione del ventesimo compleanno della band vicentina. La band porta in scena il nuovissimo spettacolo “Ogni benedetto giorno”, all’interno del quale Francesco, Riccardo, Matteo, Gianluca e Andrea raccontano alcune esperienze significative ed incontri personali vissuti in questi anni: un mix intenso di musica, dialoghi, testimonianze, video ed interazioni con il pubblico, che farà ballare, divertire e riflettere gli spettatori presenti.

Seguirà alle 23.30 lo spettacolo Pirotecnico a cura del comitato Festeggiamenti Santa Chiara.

