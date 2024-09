Monte Santa Maria al primo posto in Umbria per il contrasto dell’evasione fiscale - Tuttoggi.info

Lo dicono i dati resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito alle riscossioni avvenute nel 2023 | Sindaco Michelini “Premio andrà a beneficio dell’intera comunità”



Monte Santa Maria Tiberina è il primo Comune umbro e tra i primi in Italia, nell’ambito della collaborazione al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva.

Lo dicono i dati resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito alle riscossioni definitive e non definitive di tributi erariali e relativi interessi e sanzioni, avvenute nel 2023 a seguito delle segnalazioni dei Comuni italiani.

Sotto Monte Santa Maria Tiberina – a cui spetta un premio di quasi 19mila euro – nel report del Ministero, sul podio dell’Umbria, ci sono altri due Comuni altotiberini: Citerna (a cui andranno 15.301 euro) e San Giustino (3.235).

“Da anni – ha dichiarato il sindaco Letizia Michelini – ci stiamo impegnando su questo fronte, poiché crediamo nel principio di equità fiscale e giustizia contributiva, che sono la via maestra per la costruzione materiale del bene comune, a beneficio di tutti. Il premio che ci verrà riconosciuto in termini di risorse economiche verrà impiegato in favore dell’intera comunità. Questa operazione di recupero somme derivanti dall’evasione fiscale è possibile grazie all’invio di segnalazioni qualificate che riguardano le sole evasioni da imposte statali, quindi non necessariamente effettuate dai residenti del Comune montesco”.