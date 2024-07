Monitoraggio LEA, Marchetti (Lega): “Dati incoraggianti, ma non ci accontentiamo” - Tuttoggi.info

“Stando al monitoraggio LEA del 2022, l’Umbria ha ottenuto punteggi alti in tutte le aree di assistenza sanitaria, e questo grazie al lavoro della Presidente Donatella Tesei e della Giunta, ma vogliamo migliorare ancora di più affinché i cittadini possano disporre di un servizio sanitario sempre più efficiente”, esordisce il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti. “Nell’area prevenzione siamo al 79,59%, un dato che certifica l’ottimo lavoro svolto nella prevenzione e promozione della salute, – spiega Marchetti – nell’area distrettuale il dato regionale sfiora l’84%, a testimonianza del supporto concreto e fattivo che i pazienti ricevono nelle cure primarie e nei servizi sanitari locali. Nell’area ospedaliera l’Umbria è all’84,42%, e questo a riprova della qualità nelle cure ospedaliere e nei servizi di emergenza che i pazienti hanno a disposizione nella nostra regione. Il nostro obbiettivo è quello di far sì che quanto certificato dal Ministero della Salute non si limiti a ottime, ma fredde percentuali – prosegue – ma che sia realmente percepito da tutti gli umbri, purtroppo molto spesso spaventati da allarmismi strumentali creati ad arte delle sinistre e finalizzati solo a un loro tornaconto politico. Per la Lega la sanità è e deve continuare ad essere pubblica – conclude – pertanto lavoreremo incessantemente affinché tutti i cittadini abbiano facilmente accesso a servizi sempre più efficienti”.



Luogo: Umbria